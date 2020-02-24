Протести в Іраку: два десятки поранених мітингарів та силовиків

Унаслідок сутичок між правоохоронцями та демонстрантами, що тривали в неділю у столиці Іраку, отримали поранення 15 осіб.

Про це пише Xinhua із посиланням на дані МВС Іраку.

“Сутички розгорілися надвечір, коли демонстранти спробували прорватися на площу аль-Халані в середмісті Багдада, змусивши правоохоронців застосувати сльозогінний газ й димові гранати, а також провести постріли у повітря, аби розігнати десятки протестувальників, які кидали у силовиків каміння та пляшки з водою”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що кілька правоохоронців теж отримали поранення у сутичках.

Нагадаємо: масові антиурядові виступи тривають у Багдаді й інших містах Іраку з жовтня 2019-го року. Їх учасники вимагають втілення в країні широких реформ, боротьби з корупцією, кращих державних послуг та більшої кількості робочих місць.

Фото: Анадолу