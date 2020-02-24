У Нідерландах негода завдала чималої шкоди

Через сильний вітер у Нідерландах пошкоджені дахи будинків, повалені дерева. Найбільше лиха негода наробила у провінції Південна Голландія та провінції Зеландія.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Зокрема, у місті Фліссінген через понівечені дахи, обвалені фасади будинків, поламані дерева, ціла вулиця закрита для транспорту. У Лейдені сильно пошкоджено покрівлю житлового комплексу. Частину квартир планують евакуювати.

В амстердамському аеропорту “Схіпхол” десятки рейсів було затримано.

Також через негоду було скасовано близько 80 карнавальних парадів по всій країні.

Як повідомляв Укрінформ, шторм Ciara у Нідерландах почав лютувати 9 лютого. Протягом тижня через сильний вітер було завдано чимало шкоди. Зокрема, повалено багато дерев, пошкоджено дахи будинків, автівки та велосипеди.

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Через сильний вітер було обмежено рух громадського транспорту, скасовано авіарейси. На зміну Ciara прийшов шторм Dennis.