У Нідерландах негода завдала чималої шкоди
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.
Зокрема, у місті Фліссінген через понівечені дахи, обвалені фасади будинків, поламані дерева, ціла вулиця закрита для транспорту. У Лейдені сильно пошкоджено покрівлю житлового комплексу. Частину квартир планують евакуювати.
В амстердамському аеропорту “Схіпхол” десятки рейсів було затримано.
Також через негоду було скасовано близько 80 карнавальних парадів по всій країні.
Як повідомляв Укрінформ, шторм Ciara у Нідерландах почав лютувати 9 лютого. Протягом тижня через сильний вітер було завдано чимало шкоди. Зокрема, повалено багато дерев, пошкоджено дахи будинків, автівки та велосипеди.
Через сильний вітер було обмежено рух громадського транспорту, скасовано авіарейси. На зміну Ciara прийшов шторм Dennis.