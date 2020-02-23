У Венеції скасували карнавал через побоювання поширення коронавірусу.

Про це поінформував губернатор регіону Венето Лука Зая у неділю, 23 лютого, повідомляє DW.

"Ми маємо вжити кардинальних заходів. До цих заходів належить скасування карнавалу та навіть більше", - зазначив він.

За даними місцевої влади, кількість інфікованих коронавірусом у північно-східному регіоні Італії збільшилась до 19 людей. Серед них двоє людей похилого віку перебувають у лікарні у Венеції.

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Напередодні в Італії виявили вже понад сотню випадків зараження коронавірусом, двоє людей померли, одна особа вилікувалась. Уряд країни обмежив свободу пересування у тих регіонах на півночі країни, де виявили випадки зараження коронавірусом.

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Карнавал у Венеції розпочався 16 лютого і мав тривати до вівторка, 25 лютого.

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