Ердоган хоче обговорити ситуацію в Ідлібі з Путіним, Макроном та Меркель

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про наміри провести зустріч з Путіним, Макроном та Меркель щодо ситуації в провінції Ідліб.

Про це повідомляє ТАСС.

На думку Ердогана, тема Ідлібу є такою самою важливою як тема конфлікту в сирійському місті Афрін.

"Тема Ідлібу — така ж важлива, як це раніше було з Афрін і територіями, де проводилася операція ЗС Туреччини. По цій темі я вчора висловив нашу рішучість пану Путіну, а також Меркель і Макрону", - сказав турецький президент.

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Він додав, що хоче, щоб зустріч відбулася 5 березня.

До цього Ердоган стверджував, що чотиристороння зустріч щодо Сирії може пройти в Стамбулі.

Як повідомлялося раніше, Туреччина попросила Сполучені штати Америки розмістити дві ракетні системи Patriot біля південного кордону Сирії для стримування Росії.