В Індії знайшли золоте джерело, що уп'ятеро перевищує наявні запаси країни

Індійські геологи знайшли у провінції Уттар Прадеш родовище золотої руди, запаси якого оцінюються майже у 3 тисячі тонн.

Про це повідомляє Times of India.

"Геологічна служба Індії (GSI) виявила в районі Сонбхадра у штаті Уттар-Прадеш родовища золота, котрі мають запас близько 3000 тонн, що майже уп'ятеро перевищує поточний запас жовтого металу в Індії", - йдеться у повідомленні.

Якщо підрахунки науковців правильні, то Індія за розміром золотого запасу вийде на друге місце у світі після США.

За словами керівника геологорозвідувальної служби штату Уттар Прадеш Роша Джейкоба, пошукові роботи у регіоні тривали протягом майже 20 років з 1992-93 років.

Нагадаємо: зараз запаси золота в Індії оцінюються у 620 тонн, США - 8,1 тисячі тонн. Друге місце за запасами займає Німеччина - 3,4 тисячі тонн.