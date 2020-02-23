Віце-президентом Південного Судану став колишній лідер опозиції

Колишній лідер збройної опозиції Південного Судану Рієка Машар в суботу, 22 лютого, приніс присягу як перший віцепрезидент.

Як зазначає DW, глава держави Салва Кіір призначив його своїм заступником після того, як були досягнуті домовленості про формування уряду національної єдності.

Як нагадує радіостанція Tamazuj, поряд з Машаро присягу у Джубі повинні принести три інших віцепрезиденти, призначені Кііром згідно з мирною угодою 2018 року.

Нагадаємо: сторони конфлікту в громадянській війні в Південному Судані в серпні 2018 року підписали мирний договір. Президент країни Салва Кіір закликав зробити все можливе, щоб цей договір допоміг подолати розкол.

Угода передбачала розподіл владних посад у країні, де упродовж тривалого часу тривав збройний конфлікт між народністю дінка, до якої належить президент Салва Кіір, і народністю нуер, яку представляв Рієка Машар.

Згідно з цим договором, Машар мав повернутися на посаду віцепрезидента, яку до цього обіймав двічі — з 2011 по 2013 роки та у 2016 році. Роль посередника зіграв Судан.

Фото: ЕРА/UPG