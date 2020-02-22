У Бельгії намагались пограбувати Королівський монетний двір

У Бельгії намагались пограбувати Королівський монетний двір

Укрінформ
У Бельгії невідомі пограбували Королівський монетний двір, що розташований у Брюсселі, поцупивши монети. Невдовзі їх затримала поліція.

Про це інформує The Brussels Times.

"Двох чоловіків заарештовано після вторгнення до приміщення Королівського монетного двору у Брюсселі та втечі з пакунками, наповненими монетами. Можливого третього грабіжника розшукує поліція", - йдеться у повідомленні.

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"Двоє чоловіків увійшли до будівлі на проспекті Пачеко в ніч проти п'ятниці", - повідомив Денис Гоман, речник прокуратури Брюсселя.

Зловмисники втекли з кількома мішками, наповненими монетами. Сигналізація пролунала негайно, незабаром поліція змогла затримати двох підозрюваних. Затримані мали при собі награбоване.

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Засідання суду у справі призначено на 5 березня. Підозрювані раніше не потрапляли до поля зору поліції. Брюссельська поліція вважає, що до крадіжки причетна третя особа, яку наразі розшукують.

Фото: Guy Delsaut 

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