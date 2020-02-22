У Бельгії намагались пограбувати Королівський монетний двір
Про це інформує The Brussels Times.
"Двох чоловіків заарештовано після вторгнення до приміщення Королівського монетного двору у Брюсселі та втечі з пакунками, наповненими монетами. Можливого третього грабіжника розшукує поліція", - йдеться у повідомленні.
"Двоє чоловіків увійшли до будівлі на проспекті Пачеко в ніч проти п'ятниці", - повідомив Денис Гоман, речник прокуратури Брюсселя.
Зловмисники втекли з кількома мішками, наповненими монетами. Сигналізація пролунала негайно, незабаром поліція змогла затримати двох підозрюваних. Затримані мали при собі награбоване.
Засідання суду у справі призначено на 5 березня. Підозрювані раніше не потрапляли до поля зору поліції. Брюссельська поліція вважає, що до крадіжки причетна третя особа, яку наразі розшукують.
Фото: Guy Delsaut