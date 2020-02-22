У Великій Британії з березня видаватимуть паспорти "культового" дизайну
Укрінформ
Громадяни Великої Британії, що 1 лютого офіційно вийшла з Євросоюзу, з березня почнуть отримувати паспорти попереднього дизайну.
Про це повідомляє Sky News.
"З поверненням до культового синьо-золотого дизайну британський паспорт знову буде вплетений у нашу національну ідентичність, я не можу дочекатися, щоб вже мандрувати з ним", — заявила з цього приводу міністр внутрішніх справ Британії Пріті Патель.
Паспорти нового зразка почнуть видавати з початку березня. Проце буде поетапним. Планується, що з середини 2020 року усі нові паспорти будуть синіми.