У Великій Британії з березня видаватимуть паспорти "культового" дизайну

Громадяни Великої Британії, що 1 лютого офіційно вийшла з Євросоюзу, з березня почнуть отримувати паспорти попереднього дизайну.

Про це повідомляє Sky News.

"З поверненням до культового синьо-золотого дизайну британський паспорт знову буде вплетений у нашу національну ідентичність, я не можу дочекатися, щоб вже мандрувати з ним", — заявила з цього приводу міністр внутрішніх справ Британії Пріті Патель.

Паспорти нового зразка почнуть видавати з початку березня. Проце буде поетапним. Планується, що з середини 2020 року усі нові паспорти будуть синіми.