В ОАЕ кількість випадків зараження коронавірусом зросла до 13

У подружжя з Ірану в ОАЄ виявили коронавірус, таким чином загалом в країні кількість випадків захворювання на COVID-19 зросла до 13.

Про це інформує The National.

"Міністерство охорони здоров’я ОАЕ підтвердило два нових випадки коронавірусу у суботу, унаслідок чого загальна кількість заражених зросла до 13", - йдеться у повідомленні.

В іранського туриста, 70-ти років, та його дружини, 64-х років, тест на коронавірус виявився позитивним.

Чоловік вже перебував у реанімації станом на суботу, заявили чиновники Міністерства охорони здоров'я.

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У п’ятницю ввечері в ОАЕ було підтверджено ще два випадки - громадянин Філіппін, 34 роки, та ще один турист з Бангладеш, 39 років.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 22 лютого зареєстровано 77 661 випадок захворювання коронавірусом COVID-19 з них 2360 (3,0%) закінчились смертю, у той же час 20925 (26,9%) осіб одужали. 82 % усіх випадків зафіксовано в одній провінції Китаю — Хубей; за межами Китаю зафіксовано 1267 випадків у 27 країнах світу.

У країнах Європи зареєстровано 64 випадки: Німеччина - 16; Франція — 12; Великобританія - 9; Італія - 20; Росія - 2; Іспанія - 2; Фінляндія, Швеція та Бельгія по одному випадку.

Фото: AA