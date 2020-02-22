В ОАЕ кількість випадків зараження коронавірусом зросла до 13
Про це інформує The National.
"Міністерство охорони здоров’я ОАЕ підтвердило два нових випадки коронавірусу у суботу, унаслідок чого загальна кількість заражених зросла до 13", - йдеться у повідомленні.
В іранського туриста, 70-ти років, та його дружини, 64-х років, тест на коронавірус виявився позитивним.
Чоловік вже перебував у реанімації станом на суботу, заявили чиновники Міністерства охорони здоров'я.
У п’ятницю ввечері в ОАЕ було підтверджено ще два випадки - громадянин Філіппін, 34 роки, та ще один турист з Бангладеш, 39 років.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 22 лютого зареєстровано 77 661 випадок захворювання коронавірусом COVID-19 з них 2360 (3,0%) закінчились смертю, у той же час 20925 (26,9%) осіб одужали. 82 % усіх випадків зафіксовано в одній провінції Китаю — Хубей; за межами Китаю зафіксовано 1267 випадків у 27 країнах світу.
У країнах Європи зареєстровано 64 випадки: Німеччина - 16; Франція — 12; Великобританія - 9; Італія - 20; Росія - 2; Іспанія - 2; Фінляндія, Швеція та Бельгія по одному випадку.
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