Поліція в аеропорту Брюсселя протестує, працюючи "суворо за інструкцією"

Поліцейські у брюссельському аеропорту «Завентем» влаштували попереджувальну акцію, протестуючи проти неналежних умов роботи, браку персоналу та необхідного обладання, оголосивши у вихідні «роботу за правилами», з дотриманням процедур і перевірок.

Про це повідомляє видання Flandersnews.be.

«Офіцери поліції оголосили про початок перевірки паспортів пасажирів за всіма встановленими правилами, що помітно збільшить час очікування у процесі проходження паспортного контролю. У зв’язку з тим, що кількість авіапасажирів цими днями може сягати 40 тисяч, всі вони отримали пораду прибувати в аеропорт дуже завчасно - з 3-4 години до вильоту», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що пасажирам, які подорожують між країнами ЄС, рекомендовано прибувати в аеропорт за 3 години до рейсу, а тим, хто вирушає за межі ЄС, – за 4 години.

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До того ж, Служба федеральної поліції перекрила одну смугу на шосе А201, що веде до аеропорту.

«Профспілка поліцейських добре розуміє, що пасажири страждатимуть унаслідок цієї акції. Проте вони заявляють про намір переконати уряд, так чи інакше, вжити дій для вирішення проблеми неприйнятних умов роботи офіцерів поліції в аеропорту, що триває роками», - йдеться у повідомленні.

Поліцейська «робота за правилами» в "Завентемі" триватиме протягом вихідних і може перерости у повноцінний страйк, хоча профспілка заявляє про намір уникнути такого загострення, якщо буде досягнутий прогрес у переговорах з адміністрацією.

фото: vrt