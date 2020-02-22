У світі зафіксували 77 тисяч 661 випадок коронавірусу

У світі станом на ранок 22 лютого зареєстровано 77 661 випадок захворювання коронавірусом COVID-19.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

“Станом на ранок 22 лютого 2020 року було зареєстровано 77 661 випадок захворювання COVID-19, з них 2360 (3,0%) закінчились смертю, у той же час 20925 (26,9%) осіб одужали”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що 82 % усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, зафіксовано в одній провінції Китаю — Хубей; за межами Китаю зафіксовано 1267 випадків у 27 країнах світу; у країнах Європи зареєстровано 64 випадки: Німеччина - 16; Франція — 12; Великобританія - 9; Італія - 20; Росія - 2; Іспанія - 2; Фінляндія, Швеція та Бельгія по одному випадку.

“В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, не зафіксовано”, - наголошується у повідомленні.

Також у МОЗ прокоментували ситуацію із виявленням у потягу Київ-Москва громадянки КНР із симптомами гострого респіраторного захворювання 21 лютого.

Як поінформували у МОЗ, відповідно проведеній верифікації отриманої інформації фахівцями відділу реагування на надзвичайні події та ММСП Центру було встановлено, що згідно даних епіданамнезу захворілої громадянки КНР відомо, що в період з 16 по 20 лютого вона брала участь як торговий представник у виставці будівельних матеріалів та проживала в готелі "Україна" міста Києва, і скарг на стан здоров'я не висувала.

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“З 20 на 21 лютого, вночі в рамках санітарно-карантинного контролю у неї було виявлено підвищення температури тіла до 38,1 градусів, госпіталізована в Брянську обласну інфекційну лікарню, на території Російської Федерації. Станом на 15 год. 21 лютого самопочуття нормальне, результати лабораторних досліджень на новий коронавірус негативні”, - додали у МОЗ.

Зазначається, що з числа контактних осіб по вагону, також в інфекційну лікарню госпіталізовано 5 українців (2 чоловіки та 3 жінки), стан нормальний, скарг немає, лабораторні дослідження в роботі.

“У відчепленому і поставленому на санітарну стоянку вагоні, в якому їхала хвора китаянка також знаходяться 6 громадян України, які відмовилися від госпіталізації. Громадяни України забезпечені всім необхідним, включаючи гаряче харчування. Після отримання результатів лабораторних досліджень на новий коронавірус буде прийнято рішення про їх подальше прямування”, - додали у відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, 21 лютого російські ЗМІ повідомили, що китаянку з високою температурою зняли з поїзда Київ-Москва в Брянську і направили до інфекційної лікарні. Решту пасажирів вагона, в якому вона їхала, направили на карантин до Брянської міськлікарні.

Вагон, в якому подорожувала пасажирка, було відчеплено на станції в Брянську, а основний склад поїзда прибув до кінцевого пункту призначення — міста Москви.

Пізніше Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я України повідомив, що у громадянки Китаю з потяга Київ-Москва не підтверджено інфікування коронавірусом.