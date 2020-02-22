Коронавірус у Китаї: за добу 109 нових летальних випадків

За минулу добу кількість померлих унаслідок зараження коронавірусом COVID-19 у Китаї сягнула 2345, підтверджено 76 тис. 288 випадків зараження.

Про це повідомляє Сіньхуа.

«У Державному комітеті у справах охорони здоров'я КНР у суботу повідомили про отримання... повідомлень про 397 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу, а також про 109 нових летальних випадків за п'ятницю», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед усіх нових летальних випадків 106 сталися в провінції Хубей.

Таким чином, від початку спалаху захворювання в материковому Китаї (без урахування Гонконгу, Аоминю і Тайваню) підтверджено 76 тис. 288 випадків зараження коронавірусом COVID-19. Від викликаної ним пневмонії померли 2345 осіб.

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Водночас після одужання з лікарень вже виписалися 20 тис. 659 осіб.

Як повідомлялося, в Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного підтвердженого випадку захворюванням на коронавірус COVID-19.