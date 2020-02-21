Польща і Данія заявили про підтримку територіальної цілісності України
Про це йшлося під час зустрічі глави МЗС Польщі Яцека Чапутовича з його данським колегою Йеппе Кофодом у рамках візиту польського міністра до Данії, інформує польське МЗС.
“Міністри підкреслили спільні позиції щодо оцінки ситуації у східному сусідстві ЄС, зокрема стосовно територіальної цілісності України і посилення військової активності Росії у Балтійському морі й арктичному регіоні”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, Чапутович також переконував данського партнера у необхідності продовження політики розширення Євросоюзу.
Окрім того, на зустрічі було приділено увагу питанню енергетичної співпраці.
За словами Чапутовича, реалізація проєкту газопроводу Baltic Pipe з акваторії Норвезького моря до Польщі ще більше поглибить співпрацю між двома країнами.