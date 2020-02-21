Сомалі взяла зобов’язання не виробляти та не розповсюджувати балістичні ракети

Євросоюз назвав важливим кроком приєднання Сомалі до Гаазького кодексу поведінки проти розповсюдження балістичних ракет, що сприяє універсалізації цього документу та підвищенню ефективності його застосування.

Відповідна заява речника ЄС оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Сомалі оголосила про підписання Гаазького кодексу поведінки проти розповсюдження балістичних ракет, і стала 143-ю країною-учасницею цього документу…. Всі держави, які все ще не підписалися під цим кодексом поведінки, мають слідувати цьому прикладу, особливо ті, хто має спроможності до виробництва балістичних ракет та космічних пусків», - йдеться у документі.

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Як вже повідомлялося, Гаазький кодекс поведінки проти розповсюдження балістичних ракет був заснований у 2002 році як інструмент зміцнення довіри та нерозповсюдження ракетних технологій, що дозволяють створювати носії для зброї масового знищення. Україна приєдналася до згаданого документа у березні 2004 року. Всі 27 країн ЄС є учасницями кодексу.