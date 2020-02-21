В Італії на коронавірус захворіли шестеро людей

Шестеро людей, котрі захворіли на коронавірус в Італії, проживають у регіоні Ломбардія.

Про це повідомляє ANSA з посиланням на регіонального головлікаря Джуліо Галлеру.

“Усі шестеро людей, які захворіли на коронавірус в Італії, з Ломбардії”, - йдеться у повідомленні.

Галлера також закликав всіх людей в провінції залишатися вдома та уникати контактів з іншими людьми.

Міністр МОЗ Італії Роберто Сперанза наказав помістити 60 людей, які мали контакт із одним із хворих, на обов'язковий карантин.

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Раніше стало відомо, що в Італії виявили ще 3 випадки коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 лютого кількість загиблих від коронавірусу зросла до 2247 осіб, ще у 76 498 було підтверджено зараження. Одужали 18 442 особи.

Фото: ANSA