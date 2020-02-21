Прем’єр Ірландії подав у відставку після поразки своєї партії на виборах

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар оголосив про відставку після парламентських виборів, у результаті яких його партія Fine Gael не отримала більшості в парламенті.

Про це повідомляє Sky News.

«Ірландський прем'єр-міністр Лео Варадкар подав у відставку після невизначеного результату на нещодавніх парламентських виборах у країні», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє телеканал, Варадкар подав у відставку після зустрічі з президентом країни Майклом Хіггінсом.

На нещодавніх дострокових парламентських виборах в Ірландії три партії - Fine Gael, Fianna Fail та Sinn Fein набрали майже рівну кількість голосів і не змогли сформувати коаліцію.

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Нині “коаліціяда” триває.

За словами Варадкара, він разом з урядом виконуватиме обов'язки до призначення нового прем'єра.

Фото: news.sky.com