У парламенті Канади вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні

Виявлена Героями Небесної сотні відвага заслуговує на найвищу повагу світу.

Про це під час виступу у парламенті Канади заявив депутат від опозиційної Консервативної партії Джеймс Безан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Шість років тому я стояв в Україні на Майдані серед попелу та слідів крові, залишених жорстокою розправою над безневинними учасниками Євромайдану. Їх відвага та пожертва, продемонстрована під час протистояння головорізам Януковича, заслуговує на нашу повагу", - сказав Безан.

Він наголосив, що канадські консерватори "завжди підтримуватимуть народ України у його прагненні до свободи, демократії й прав людини". "Україна та її друзі по всьому світу продовжують справу Небесної сотні та усіх, хто брав участь у Революції Гідності, оскільки боротьба за демократію та територіальну цілісність України триває й нині", - зазначив депутат.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у шосту річницю розстрілу Небесної сотні зустрівся з рідними тих, хто загинув під час подій 20 лютого 2014 року в центрі Києва, і запевнив, що розслідування "справ Майдану" триває, а винні у злочинах будуть покарані. Він додав, що для нього особисто це одна з пріоритетних справ.

День Героїв Небесної сотні відзначається щорічно 20 лютого згідно з указом Президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні".

22 січня 2014 року від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі Києва загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло активіста Юрія Вербицького зі слідами тортур. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18 по 20 лютого на Майдані загинули найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність – до Небесної сотні.

105 Героям Небесної сотні посмертно присвоєно звання Герой України, а троє іноземців - громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані - посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної сотні.