Пентагон стежить за російською "інформепідемією" коронавірусу у соцмережах — ЗМІ

Міністерство оборони США провело масштабну роботу з відстеження російської кампанії дезінформації в соціальних мережах щодо ситуації з поширенням нового коронавірусу COVID19.

Про це повідомило з посиланням на офіційний документ американське видання Newsweek.

"Органи військового планування активно відстежують кампанію дезінформації, що поширюється через електронні акаунти, які використовує або з якими пов'язаний російський уряд", - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що в період між 28 січня та 3 лютого хештег "коронавірус" був найбільш використовуваним на російських Twitter-сторінках.

Інформація про кампанію навколо коронавірусу в соціальних медіа викликала занепокоєння серед чиновників Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Вони навіть заявили, що докладають зусиль, аби зменшити "інформепідемію". Подібні кампанії, хоча і не рідкість, є справжньою перешкодою для ефективного реагування.

Водночас, документ, отриманий від Пентагону, свідчить, що оборонне відомство США також відстежує й аналізує отриману інформацію із соціальних медіа впродовж останнього року. Причиною цього стало занепокоєння Кіберкомандування США щодо можливого втручання Росії у президентські вибори 2020 року. Але ці зусилля допомогли також виявити спроби РФ поширити дезінформацію на тему коронавірусу.

Основними джерелами перекрученої та хибної інформації виявилися, зокрема, Twitter-сторінки таких російських медіа, як Sputnik, RT (раніше відомий як Russia Today), телеканалу російського міноборони "Звезда". Вони поширювали фейки російською, англійською, іспанською, французькою, німецькою й турецькою мовами.

За даними моніторингу, спалах коронавірусу згадувався в зазначений період 567 разів, водночас хештег #CoronavirusChino" використовувався 91 раз. Іншими популярними хештегами були #Brexit" (151 раз), #Russia (116 разів), #Trump та "Китай" – обидва по 70 разів.

Причому, найбільше вподобань та поширень щодо коронавірусу зібрали обліковий запис RT іспанською мовою (232,7 тис. лайків та 113,3 тис. ретвітів), турецькомовна сторінка Sputnik (134,3 тис. лайків та 19 тис. ретвітів) та англомовний канал RT (75 тис. лайків і 39,9 тис.ретвітів).