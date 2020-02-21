Підозрюваний у масовому вбивстві в німецькому Ханау був психічно хворим — поліція

Підозрюваний в озброєному нападі в німецькому місті Ханау Тобіас Р., який 19 лютого убив дев’ятьох людей, був психічно хворим.

Про це заявив на брифінгу у п’ятницю в Берліні президент Федерального управління кримінальної поліції Гольґер Мюнх, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Слідчі виходять з того, що стрілець з Ханау мав серйозне психічне захворювання", - сказав Мюнх.

Генеральний прокурор ФРН Петер Франк поінформував, що федеральна прокуратура вже мала контакт із підозрюваним у стрілянині минулого листопада, коли той подав скаргу проти "невідомої організації секретних служб" і стверджував, що вона "клацає в мозок людей, забирає там певні речі, а потім контролює світові події". Утім, за словами Франка, скарга не містила жодних натяків на правоекстремістське спрямування її подавача чи расистських заяв. Через це за фактом скарги не було розпочато жодного розслідування.

Міністр внутрішній справ ФРН Горст Зеегофер своєю чергою назвав "дуже високою загрозу правого екстремізму, антисемітизму та расизму в Німеччині". Він пообіцяв збільшити присутність поліції по всій країні, зокрема, на вокзалах, аеропортах та в прикордонній зоні.

"Ми будемо ще більше контролювати чутливі об’єкти, особливо мечеті", - додав він.

Глава МВС зазначив, що це вже "третій праворадикальний терористичний напад за кілька місяців".

За даними федерального управління кримінальної поліції, кількість правих екстремістів, здатних до здійснення насильницьких актів, становить у Німеччині майже 12 700 осіб.

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Як повідомлялося, пізно увечері 19 лютого 43-річний німець Тобіас Р. влаштував стрілянину в двох кафе, вбивши 9 людей віком від 21 до 44 років, серед яких 5 турок, 1 болгарин, кілька курдів.

Після цього він повернувся додому, вбив 72-річну матів та наклав на себе руки.