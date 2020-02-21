На осінньому засіданні ПА ОБСЄ розглянуть протидію фейкам

Осіннє засідання Парламентської Асамблеї ОБСЄ пройде 5-7 жовтня у Сан-Марино, а її основною темою стане протидія дезінформації.

Про це було повідомлено під час 19-го зимового засідання ПА ОБСЄ, яке проходить 20-21 лютого у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми готуємося до проведення наступного осіннього засідання ПА ОБСЄ, яке відбудеться у Республіці Сан-Марино з 5 по 7 жовтня цього року. Це дуже важлива для нас зустріч, оскільки за стільки років нашого членства ми вперше отримали можливість прийняти у себе осіннє засідання ПА ОБСЄ. Тематика, яку ми б хотіли розглянути, стосуватиметься протидії дезінформації", - повідомив голова делегації Сан-Марино у ПА ОБСЄ Оскар Міна.

Він вказав на те, що проблема дезінформації набуває "транскордонних, глобальних форм, у т.ч. завдяки розвитку технічних технологій та соцмереж".

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Як відомо, щорічна літня сесія Парламентської Асамблеї ОБСЄ пройде у Ванкувері (Канада).

Щороку в липні ПА ОБСЄ скликає свою щорічну сесію, де члени Асамблеї обирають посадових осіб ПА та приймають декларації і резолюції, спрямовані на сприяння роботі ОБСЄ і національних парламентів. У лютому члени Парламентської Асамблеї збираються на зимовому засіданні у Відні, яке дає Асамблеї можливість безпосередньої взаємодії з урядовою стороною ОБСЄ. Щоосені одна з держав-членів Організації приймає щорічне осіннє засідання ПА ОБСЄ.