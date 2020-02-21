У Південній Кореї зафіксували другу смерть від коронавірусу

У Південній Кореї кількість летальних випадків від коронавірусу COVID-19 зросла до двох.

Про це інформує агентство Yonhap.

“Південна Корея повідомила про другу смерть від нового коронавірусу у країні, кількість підтверджених випадків перевищила 200, заявили чиновники”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 50-річна жінка померла в лікарні в південно-східному місті Пусан. Її перевели з лікарні сусіднього міста, де від COVID-19 напередодні помер перший пацієнт.

Як повідомлялося раніше, кількість хворих на вірус у Південній Кореї сягнула 204. Зі 100 нових заражень, які зафіксували у п’ятницю, 86 є жителями міста Тегу, ще семеро людей - із Сеула.

Причину стрімкого зростання кількості випадків хворих пов'язують з нещодавнім церковним заходом у місті Тегу, на якому була присутня велика кількість людей.

Як повідомляв Укрінформ, станом 21 лютого кількість загиблих від коронавірусу зросла до 2247 осіб, ще у 76 498 було підтверджено зараження. Одужали 18 442 особи.

Фото: АА