Вантажівка із 39 трупами: у В’єтнамі звинуватили сімох осіб

Поліція В'єтнаму звинуватила сімох осіб в організації та посередництві у нелегальній міграції у ході розслідування загибелі 39 в'єтнамських мігрантів, тіла яких були виявлені у вантажівці в британському графстві Ессекс в кінці жовтня 2019 року.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на поліцію.

«У В'єтнамі семеро осіб були звинувачені поліцією, яка розслідує загибель 39 мігрантів, тіла яких були знайдені у вантажівці в Ессексі», - йдеться у повідомленні.

П'ять чоловіків і дві жінки обвинувачуються в організації та посередництві у нелегальній міграції.

Поліція Ессекса наразі перебуває у В'єтнамі, розслідує випадки смерті.

Раніше цього місяця британська поліція розкрила попередню причину смерті мігрантів - задуха і перегрівання в замкнутому просторі. До цього вважалося, що мігранти замерзли до смерті в переохолодженому автоконтейнері.

Як повідомлялося, в жовтні минулого року поліцейські виявили в індустріальному парку в британському місті Грейсі (Ессекс) автоконтейнери з 39 тілами.

Фото: PA MEDIA