Вантажівка із 39 трупами: у В’єтнамі звинуватили сімох осіб
Про це повідомляє ВВС з посиланням на поліцію.
«У В'єтнамі семеро осіб були звинувачені поліцією, яка розслідує загибель 39 мігрантів, тіла яких були знайдені у вантажівці в Ессексі», - йдеться у повідомленні.
П'ять чоловіків і дві жінки обвинувачуються в організації та посередництві у нелегальній міграції.
Поліція Ессекса наразі перебуває у В'єтнамі, розслідує випадки смерті.
Раніше цього місяця британська поліція розкрила попередню причину смерті мігрантів - задуха і перегрівання в замкнутому просторі. До цього вважалося, що мігранти замерзли до смерті в переохолодженому автоконтейнері.
Як повідомлялося, в жовтні минулого року поліцейські виявили в індустріальному парку в британському місті Грейсі (Ессекс) автоконтейнери з 39 тілами.
Фото: PA MEDIA