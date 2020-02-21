У світі вже зареєстрували понад 76 тисяч випадків коронавірусу

У світі зареєстровано понад 76 тисяч випадків COVID-19, майже 16,5 тисяч осіб одужали, в Україні не зареєстровано жодного випадку нового коронавірусу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Станом на 21 лютого 2020 року у світі зареєстровано 76 723 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 247- летальні. Одужало вже 16 415 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 82% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, зафіксовано в одній провінції Китаю — Хубей, за межами Китаю зафіксовано 1 156 випадків у 27 країнах світу.

У країнах Європи зареєстровано 47 випадків (Німеччина - 16; Франція - 12; Велика Британія - 9; Італія - 3; Росія - 2; Іспанія - 2; Фінляндія, Швеція та Бельгія по одному випадку). До переліку країн, у яких зафіксовані випадки COVID-19 додалася Ісламська Республіка Іран.

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Також повідомляється, що Китай виключив класифікацію "клінічно діагностований" щодо нового коронавірусу. Тепер залишаться лише дві класифікації: "підозрювані" та "підтверджені" випадки, які будуть зареєстровані лише після лабораторного аналізу.