Північна Корея скасувала Пхеньянський міжнародний марафон у квітні через побоювання поширення коронавірусу.

Про це повідомляє CNN з посиланням на турфірму Young Pioneer Tours.

“Ми отримали підтвердження від наших партнерів по подорожах у Північній Кореї про те, що Пхеньянський марафон (Mangyongdae Prize International Marathon), запланований на квітень, був скасований через закриття кордонів КНДР, щоб запобігти поширенню (коронавірусу)”, - йдеться у заяві Young Pioneer Tours.

У турфірмі заявили, що зв’яжуться з туристами, які забронювали місця на цей захід.

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Як повідомлялося, Пхеньянський міжнародний марафон - це щорічне змагання, що відбувається у квітні в столиці Північної Кореї.

Марафон має статус IAAF Bronze Label Road Race.

Минулого року у забігу брала участь Ірина Галай, яка першою з українок підкорила найвищу гору світу Еверест.