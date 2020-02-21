Північна Корея скасувала Пхеньянський міжнародний марафон
Про це повідомляє CNN з посиланням на турфірму Young Pioneer Tours.
“Ми отримали підтвердження від наших партнерів по подорожах у Північній Кореї про те, що Пхеньянський марафон (Mangyongdae Prize International Marathon), запланований на квітень, був скасований через закриття кордонів КНДР, щоб запобігти поширенню (коронавірусу)”, - йдеться у заяві Young Pioneer Tours.
У турфірмі заявили, що зв’яжуться з туристами, які забронювали місця на цей захід.
Як повідомлялося, Пхеньянський міжнародний марафон - це щорічне змагання, що відбувається у квітні в столиці Північної Кореї.
Марафон має статус IAAF Bronze Label Road Race.
Минулого року у забігу брала участь Ірина Галай, яка першою з українок підкорила найвищу гору світу Еверест.