Німецький суд дозволив вирубку лісу під завод Tesla

Суд виніс рішення, яким дозволив роботи з розчищення і вирубки лісу на ділянці неподалік Берліна для будівництва першого в Європі заводу Tesla.

Про це повідомляється на сайті Вищого адміністративного суду регіону Берлін-Бранденбург.

"Вищий адміністративний суд Берліна-Бранденбурга своїм рішенням 20 лютого відхилив позов "Зеленої ліги Бранденбурга" та Асоціації з питань ландшафтного управління та охорони видів у Баварії на виданий раніше дозвіл на вирубку лісу на майбутньому майданчику Tesla", - йдеться у пресрелізі.

Судді вирішили, що правові вимоги щодо якнайшвидшого початку будівництва заводу були правильно обґрунтовані, та дозволили розпочати будівельні роботи.

Рішення суду остаточне та оскарженню не підлягає.

Міністр економіки землі Бранденбурга Йорг Штейнбах уже заявив, що "ми з великим полегшенням взяли до уваги такий вирок. Вирубка лісів може продовжуватися".

Тим часом екоактивісти заявили про намір продовжувати боротьбу проти вирубки лісу.

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Як повідомляв Укрінформ, минулої суботи, 15 лютого, цей же суд у ФРН призупинив своїм рішенням роботи на ділянці під завод Tesla.

На першому етапі йдеться про вирубку 91 га лісу. Тиждень тому робочі підігнали важку техніку та почали роботи з розчищення на території лісу в Грюнгайде. Загалом Tesla заявила про те, що їй потрібно 300 га.

Очікується, що гігафабрика американського виробника електромобілів Tesla запрацює влітку 2021 року. Виробник електромобілів хоче збирати на початковому етапі 150 тисяч, а згодом до 500 тисяч транспортних засобів на рік, включаючи Tesla Model 3 і Model Y.

Фото: dpa