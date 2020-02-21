У двох австралійців з Diamond Princess знайшли коронавірус

У двох громадян Австралії, евакуйованих з круїзного лайнера Diamond Princess в Японії, виявили коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє ABC.

“Місцевий уряд підтвердив, що у двох людей, яких евакуювали з круїзного лайнера Diamond Princess до Дарвіна вчора тест на коронавірус дав позитивну реакцію”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, однією з хворих виявилася 24-річна дівчина з південної частини країни. На даний момент її ізолювали у Королівській лікарні "Аделаїда".

Перед вильотом до Австралії діагностика не виявила у неї наявність коронавірусу, проте вона поскаржилася на нежить і біль у горлі. По прильоту додому її помістили в карантин в аеропорту Дарвіна. Наступні тести дали позитивну реакцію на коронавірус.

Про другого хворого нічого не повідомляється.

Загалом з лайнера Diamond Princess були евакуйовані 164 австралійці. Лікарі не виключають, що в евакуйованих може проявитися коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в 11 американців, які були на круїзному лайнері Diamond Princess, діагностували коронавірус.

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Судно Diamond Princess вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого виявили новий коронавірус. Він зійшов 25 січня в Гонконзі. За рішенням влади Японії, круїзний лайнер кинув якір поряд із Йокогамою.

Судно стояло на карантині, але 19 лютого з Diamond Princes пасажири почали сходити на берег.

Загалом на борту Diamond Princess перебувало близько 3,6 тисячі осіб із 50 країн, у тому числі 25 українців. У двох українців було підтверджено інфікування коронавірусом COVID-2019.

Кількість осіб, які померли від коронавірусу COVID-19, станом на ранок п’ятниці зросла до 2247. Кількість заражених в Китаї сягнула 75245 осіб. А загалом у світі — 76498.

Фото: АА