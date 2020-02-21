Меркель і Макрон закликали Путіна припинити бомбардувати Ідліб

Канцлер ФРН Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон закликали Москву негайно зупинити бойові дії в сирійській провінції Ідліб та пропустити туди гумдопомогу.

Про це, як повідомляє сайт канцлера, два лідери заявили президенту РФ Путіну під час телефонної розмови.

"Канцлер Меркель та президент Макрон висловили свою велику стурбованість катастрофічною гуманітарною ситуацією у сирійській провінції Ідліб. Вони закликали негайно припинити воєнні дії та надати безперешкодний гуманітарний доступ до тих, хто потребує", - йдеться у повідомленні.

Меркель і Макрон також висловили бажання зустрітися з президентом Путіним та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом з метою "знайти політичне рішення кризи".

Меркель також говорила про "припинення вогню" з Путіним у Москві в січні цього року.

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У результаті десятимісячного руйнівного наступу російсько-сирійських сил на Ідліб загинули, за даними німецьких ЗМІ, 1500 цивільних, переміщеними особами стали 1,4 млн людей у ​​регіонах Ідліб та Алеппо. Російські бомбардувальники скидають на місто Ідліб, на мирні об'єкти до 100 бомб у день, забезпечуючи таким чином можливість для наземного наступу військ Асада.

Фото: dpa