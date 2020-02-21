У Мексиці та Тибеті сталися землетруси

У китайському Тибеті зафіксували землетрус магнітудою 5,0, а у Мексиці — 4,7.

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Китайський центр сейсмологічних мереж та VolcanoDiscovery.

“Землетрус магнітудою 5,0 сколихнув район Герзе у префектурі Алі на південному заході Китаю в автономному регіоні Тибет о 2:01 в п’ятницю”, - йдеться у повідомленні.

Епіцентр залягав на глибині 9 км за координатами 34,56 градуса північної широти і 85,68 градуса східної довготи.

Інформації про постраждалих та руйнування не надходило.

Інший землетрус магнітудою 4,7 стався у 84 км від міста Акапулько, у штаті Ґерреро на південному заході Мексики.

Читайте також: На Філіппінах стався потужний землетрус

За даними Геологічної служби США, землетрус зафіксовано на глибині 62,9 км.

Поштовхи відчули жителі низки мексиканських міст, зокрема столиці Мехіко, Акапулько, П'є-де-ла-Куеста та ін.

Відомостей про руйнування і потерпілих також не надходило.