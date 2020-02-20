У Нідерландах виявили ще один підозрілий пакунок

У нідерландському місті Верт працівник однієї з компаній виявив підозрілий пакунок і викликав правоохоронців; вибухівки у посланні не знайдено.

Про це повідомляє NL Trend News.

“Підозрілу бандероль виявили сьогодні вранці у Верті, проте вибухівки у ній не було”, - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що пакунок не має стосунку до серії послань з вибухівкою. Зазначається, що у ньому був електронний прилад.

Як повідомляв Укрінформ, у нідерландському Утрехті 18 лютого було евакуйовано людей з будівлі, на адресу якої надійшов підозрілий пакунок.

Минулого тижня небезпечна посилка вибухнула в офісній будівлі в Амстердамі.

У четвер, 13 лютого, у нідерландському місті Лесден також виявили пакунок з вибухівкою, яку оперативно знешкодили.

Вранці 12 лютого дві посилки з вибухівкою вибухнули в поштових відділеннях в Амстердамі та Керкраде. Ніхто не постраждав.

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Минулого місяця посилки з вибухівкою були виявлені у поштових сортувальних центрах в Амстердамі та Роттердамі. А також різні адресати у різні дні отримували посилки з вибухівкою. Зокрема, їх отримали на заправці та у готелі в Амстердамі, у компанії, яка продає автомобілі в Роттердамі, в агентстві нерухомості в Утрехті. Жодна з посилок не вибухнула.