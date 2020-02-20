В Ірані - три нових випадки зараження коронавірусом

В Ірані зафіксували три нові випадки зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє АР з посиланням на місцеві ЗМІ.

“Іран заявив у четвер, що ще троє людей були заражені новим коронавірусом, який виник у центральному Китаї, після повідомлення за день до того, що в іранському місті Кум двоє людей померли від хвороби, спричиненої вірусом”, - йдеться у повідомленні.

Усі пацієнти є громадянами Ірану і проживають у місті Кум.

За словами глави департаменту зі зв’язків з громадськістю Міністерства охорони здоров’я Ірану Кіянуша Джаханпура, загальна кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом в країні досягла п’яти. Сюди входять також двоє пацієнтів похилого віку, які не вижили після хвороби.

Наразі у місті Кум закрили всі школи та університети, зокрема релігійні шиїтські семінарії.

За інформацією місцевих ЗМІ, Іран нещодавно евакуював 60 іранських студентів з китайського міста Ухань, який є епіцентром епідемії.

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Місто Кум знаходиться в 140 км від іранської столиці Тегеран. Воно є популярним релігійним місцем і центром навчання та релігійних досліджень для шиїтів з Ірану, Іраку, Пакистану та Афганістану та Азербайджану.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.

Фото: АА