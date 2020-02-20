У Південній Кореї - перша смерть від коронавірусу, хворих вже більше 100

Першу у Південній Кореї смерть від коронавірусу зафіксовано у місті Чонгдо, що на південному сході країни.

Про це повідомляє Yonhap.

“Південна Корея заявила про перший смертельний випадок у країні від нового коронавірусу, у той час як кількість хворих перевищила 100 осіб ”, - йдеться у повідомленні.

За даними медиків, хворий помер сьогодні вранці у лікарні.

Загалом у Південній Кореї зараження коронавірусом підтвердилося у 104 людей.

Тим часом, повідомляє АP, мер південнокорейського міста Тегу закликав 2,5 мільйона жителів не виходити на вулицю. З такою заявою він виступив після того, як кількість хворих у місті зросла до 35-ти.

Як повідомляв Укрінформ, кількість осіб, що померли від коронавірусу, станом на 20 лютого сягнула 2128-ми, заражено 75 тис. 727.