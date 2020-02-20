Стрілянина в Німеччині: поліція знайшла підозрюваного мертвим

Не менше восьми людей загинуло в результаті стрілянини в німецькому місті Ханау, розташованому у федеральній землі Гессен.

Такі дані поліція оприлюднила в ніч на четвер, 20 лютого, пише DW. Крім того, як мінімум п'ять чоловік отримали важкі поранення.

За повідомленнями очевидців, увечері 19 лютого невідомі відкрили вогонь в одній з кальянних в центральній частині Ханау, застреливши трьох осіб. Нападники втекли, а через деякий час з'явилася інформація про схожу подію в кальянній, що знаходиться в іншому районі міста - Кессельштадт. За непідтвердженими даними, в приміщення увійшов чоловік і відкрив стрілянину, убивши п'ятьох осіб. Жертви - в основному молоді люди, в тому числі жінка.

Кількома годинами пізніше поліція повідомила, що ймовірний учасник нападів знайдений мертвим у своїй квартирі і що поруч з ним знаходилося тіло ще однієї людини. Правоохоронні органи припускають, що ймовірний злочинець діяв самостійно. Відомостей щодо його особи, ні про особи жертв нападів, а також про їхнє громадянство поки не оприлюднено.