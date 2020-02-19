З лайнера Diamond Princess евакуюють лише здорових громадян ЄС

Європейська комісія бере участь у фінансуванні повернення в Європу громадян ЄС, які знаходяться на борту круїзного лайнера Diamond Princess, який перебуває у порті японського міста Йокогама.

Повідомлення про це оприлюднене на сайті Єврокомісії.

"Перший італійський літак на шляху в Японію з посиленою командою медиків на борту. Другий літак буде відправлений сьогодні ввечері для повернення громадян ЄС, що знаходяться на борту Diamond Princess. Цей круїзний лайнер був поставлений на причал у Йокогамі на карантин на початку лютого, після того як у пасажирів була виявлена позитивна реакція на тест COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Одним із завдань європейських медиків, які відправилися до Японії, є провести обстеження пасажирів, і лише ті, хто матимуть негативні показники тесту на коронавірус і не мають симптомів хвороби, будуть допущені на борт літака. Остаточна кількість цих людей та їх громадянство будуть відомі протягом наступних кількох днів. Після прибуття до Європи всі колишні пасажири круїзного лайнера пройдуть новий карантинний період в медичних установах у своїх країнах-членах ЄС.

Станом на сьогодні завдяки допомозі Механізму ЄС із цивільного захисту вдалося повернути з Китаю 400 громадян ЄС, які дісталися у Європу літаками Франції та Німеччини.

Як йдеться у повідомленні, Європейська Комісія перебуває у постійному контакті з країнами-членами, Європейським центром із запобігання хворобам і контролю, а також з ВООЗ з усіх аспектів, пов’язаних із сплеском коронавірусу COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 лютого від коронавірусу Covid-19 у світі померли понад дві тисячі осіб. Кількість хворих у світі перевищила 75 тисяч людей.

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Водночас сьогодні китайські науковці заявили про спад епідемії коронавірусу.

Фото: kyodonews.net