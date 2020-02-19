Двоє громадян Ірану з коронавірусом померли

В Ірані підтвердили, що перші два випадки зараження новим коронавірусом в країні виявилися летальними.

Про це інформує The Guardian з посиланням на офіційні ЗМІ.

"Двоє людей, яким діагностували коронавірус в Ірані, померли, повідомляє державне інформаційне агентство", - йдеться у повідомленні.

Інформаційне агентство IRNA повідомило, що двома жертвами вірусної пневмонії стали літні громадяни Ірану.

Обидві жертви знаходились у місті Кум, приблизно за 140 км на південь від столиці країни Тегерана.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 лютого від коронавірусу COVID-19 у світі померли понад дві тисячі осіб. Кількість хворих у світі перевищила 75 тисяч людей.

Разом з тим китайські науковці заявили про спад епідемії коронавірусу.

Фото: City Of Gwangju/HANDOUT/EPA