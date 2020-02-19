Підозрюваного у вбивстві Пальме обіцяють назвати до кінця червня

Правоохоронці Швеції наблизилися до розкриття вбивства колишнього голови уряду Улофа Пальме, якого застрелили посеред вулиці у Стокгольмі 1986 року.

Про це інформує AP.

"Незавершене розслідування вбивства колишнього голови уряду Швеції Улофа Пальме, який був застрелений 34 роки тому у середмісті Стокгольма, стало на крок ближчим до завершення", - йдеться у повідомленні.

Головний прокурор у справі Крістер Пітерсен заявив, що "має дані, що дозволять відповісти на питання, що трапилось та хто відповідальний за злочин".

"Моя мета - висунути звинувачення у справі у першій половині 2020 року. Я налаштований оптимістично. Ми напружено працювали, й маємо висновки, у яких ми переконані", - зазначив прокурор.

На уточнююче запитання, чи наблизилось слідство до завершення справи, Пітерсен відповів: "на мою думку, так".

Свен У́лоф Йоахі́м Па́льме — шведський політичний діяч, лідер Соціал-демократичної партії Швеції, був прем'єр-міністром Швеції у 1969–1976 та 1982–1986 роках. 28 лютого 1986, в центрі Стокгольма, Улафа Пальме застрелили. Убивцю та його мотиви досі не встановлено.

Фото: spectator.co.uk