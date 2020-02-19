Коронавірус вперше зафіксували в Ірані
Укрінформ
Уряд Ірану підтвердив 19 лютого перші два випадки нового коронавірусу в країні.
Про це повідомляє АР із посиланням на представника Міністерства охорони здоров’я Ірану Кіяноуша Джаханпура.
"Два підтверджені випадки були виявлені в центральній провінції Кум", - йдеться у повідомленні.
Імена пацієнтів та подробиці про те, як вони заразилися, не розкриваються.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 лютого від коронавірусу COVID-19 у світі померли понад дві тисячі осіб. Кількість хворих у світі перевищили 75 тисяч.
Фото: АА