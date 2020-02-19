Пасажирський літак приземлився у Канаді без одного колеса

Пасажирський літак авіакомпанії Air Canada, який прямував з Нью-Йорка до Торонто, подав сигнал про надзвичайну ситуацію у польоті після втрати колеса під час зльоту.

Про це повідомляє CTV News із посиланням на речника авіакомпанії.

“Літак Air Canada, який прямував до Торонто, був змушений подати сигнал про надзвичайну ситуацію у польоті після втрати одного колеса під час зльоту”, - йдеться у повідомленні.

Thankful to be on the ground safe and sound! My thanks to the captain and crew for their excellent work and communications. Well done https://t.co/1VCFwadFnX pic.twitter.com/meVTB8bDDB — cameron milne (@digitalcam123) February 18, 2020

За словами речника, літак, який виконував рейс 715 з аеропорту Нью-Йорка, безпечно приземлився у Торонто о 16 годині за місцевим часом. Він додав, що Airbus A319 втратив одне зі своїх шести коліс під час зльоту. Однак досі не відомо, чи знайшли саме колесо.

Як зазначили в авіакомпанії, подача надзвичайної ситуації була вимушеним кроком для того, аби літак мав пріоритет серед інших при посадці.

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Загалом на борту літака перебувало 120 пасажирів і п'ятеро бортпровідників.

Як повідомлялося, поблизу австралійського міста Мельбурн внаслідок зіткнення двох невеликих літаків у повітрі загинули четверо людей.