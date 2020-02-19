Пасажирський літак приземлився у Канаді без одного колеса
Про це повідомляє CTV News із посиланням на речника авіакомпанії.
“Літак Air Canada, який прямував до Торонто, був змушений подати сигнал про надзвичайну ситуацію у польоті після втрати одного колеса під час зльоту”, - йдеться у повідомленні.
Thankful to be on the ground safe and sound! My thanks to the captain and crew for their excellent work and communications. Well done https://t.co/1VCFwadFnX pic.twitter.com/meVTB8bDDB— cameron milne (@digitalcam123) February 18, 2020
За словами речника, літак, який виконував рейс 715 з аеропорту Нью-Йорка, безпечно приземлився у Торонто о 16 годині за місцевим часом. Він додав, що Airbus A319 втратив одне зі своїх шести коліс під час зльоту. Однак досі не відомо, чи знайшли саме колесо.
Як зазначили в авіакомпанії, подача надзвичайної ситуації була вимушеним кроком для того, аби літак мав пріоритет серед інших при посадці.
Загалом на борту літака перебувало 120 пасажирів і п'ятеро бортпровідників.
Як повідомлялося, поблизу австралійського міста Мельбурн внаслідок зіткнення двох невеликих літаків у повітрі загинули четверо людей.