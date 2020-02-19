Британія після Brexit змінює "візові" правила

Усім охочим працювати у Великій Британії іноземцям доведеться проходити оцінку кваліфікації; робітники, які не отримали достатньої кількості балів, візи до країни не отримуватимуть.

Про це повідомляє ВВС.

«Відповідно до імміграційних планів після Brexit, представлених урядом (Великої Британії - ред.), низькокваліфіковані робітники не будуть отримувати візи», - йдеться в повідомленні.

Британський уряд прагне скоротити загальну міграцію до країни, створивши імміграційну систему, засновану на балах.

Відповідно до цієї схеми, іноземні працівники, які хочуть приїхати до Великої Британії, мають говорити англійською і пропонувати кваліфіковані послуги.

В цілому іммігранти повинні набрати 70 балів, щоб мати можливість працювати у Великій Британії, причому бали нараховуються як за кваліфікацію, так і за пропонований оклад і роботу в секторі з дефіцитом.

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Уряд країни закликає роботодавців «відмовитися» від «дешевої робочої сили» з Європи та інвестувати в збереження персоналу і розвиток технологій автоматизації.

Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія вийшла з Євросоюзу 1 лютого 2019 року.