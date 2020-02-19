Генпрокурор США обмірковує свою відставку – ЗМІ

Після скандалу, пов'язаного з втручанням президента США Дональда Трампа та генпрокурора Барра в процес обвинувачення соратника Трампа Роджера Стоуна, Вільям Барр обмірковує можливість свого звільнення під тиском громадськості.

Про це повідомив у вівторок американський впливовий телеканал CNN із посиланням на джерело, обізнане в ситуації.

"Генпрокурор Вільям Барр повідомив у спілкуванні, що обмірковує свою відставку через втручання президента Дональда Трампа в питання Міністерства юстиції, зокрема, через твітер", - зауважує телеканал.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Вільям Барр зробив низку критичних зауважень на адресу Дональда Трампа, який вимагав від Мін'юсту полегшити покарання у справі Роджера Стоуна.

"Я не можу виконувати свою роботу тут, у міністерстві, з постійними коментарями, які заважають мені", - сказав генеральний прокурор в інтерв'ю ABC News.

Пізніше Дональд Трамп визнав, що ускладнював роботу генерального прокурора своїми дописами в соцмережах.

Тим часом, понад 1100 колишніх співробітників Міністерства Юстиції США оприлюднили відкритого листа з вимогою про відставку генпрокурора. У листі йшлося, що президент Трамп і генпрокурор Барр порушили принцип неупередженості у справі Роджера Стоуна, який вважається прихильником і близьким другом нинішнього президента США.