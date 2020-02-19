Євросоюз оновив список країн з непрозорою податковою політикою

Рада міністрів ЄС з питань фінансів розширила у вівторок перелік юрисдикцій, які не співпрацюють повною мірою з відповідними органами Євросоюзу і є "неблагонадійними" у торговельних відносинах.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Європейської Ради.

"Фінансові міністри ЄС оновили сьогодні перелік податкових юрисдикцій, які не співпрацюють. Чотири держави або території – Кайманові острови, Палау, Панама і Сейшели – були додані до цього переліку, оскільки вони не змогли досягти необхідних стандартів у встановлений термін. Вони приєдналися до восьми інших юрисдикцій — Американського Самоа, Фіджі, Гуаму, Самоа, Оману, Тринідаду і Тобаго, Вануату та Американських Віргінських островів, які також не відповідають вимогам та залишаються у переліку. Разом з цим, з переліку виключена половина країн, які перебували там у 2019 році", - йдеться у повідомленні.

Наразі ЄС провів перевірку податкових систем у 95 країнах, більшість з яких відповідають стандартам доброчинного управління. Разом з цим, такі зусилля призвели до зупинення 120 шкідливих податкових режимів по усьому світу.

Нагадаємо: за правилами ЄС, закордонні юрисдикції оцінюються за трьома головними критеріями – прозорість податкової системи, справедливе оподаткування та дійсна економічна активність. Країни, які не відповідають, принаймні, одному зі згаданих критеріїв, отримують від ЄС прохання виправити становище протягом встановленого часу та включаються до «чорного» податкового переліку, якщо не можуть зробити цього вчасно.

Як зазначається, ЄС продовжує діалог із країнами, які потрапили до переліку «неблагонадійних» юрисдикцій, з метою виправлення ситуації. Наступний перегляд згаданого переліку відбудеться у жовтні 2020 року.