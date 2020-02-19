В Мін'юсті Ізраїлю сказали, коли розпочнеться суд у справі Нетаньягу

Судовий процес над прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу за обвинуваченням у корупції розпочнеться через два тижні після дострокових парламентських виборів.

Про це заявило міністерство юстиції, повідомляє The Times of Israel.

“Судовий процес щодо звинуваченого у корупції прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу почнеться лише через два тижні після третіх за рік (парламентських — ред.) виборів в Ізраїлі”, - йдеться у повідомленні.

Перше судове засідання заплановане на 17 березня. Дострокові парламентські вибори в Кнессет відбудуться 2 березня.

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Як повідомлялося, у січні генеральний прокурор Ізраїлю передав до суду обвинувальний акт щодо прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу за шахрайство, зловживання довірою та хабарництво в трьох окремих справах.