ВООЗ: за межами Китаю - 92 випадки передачі коронавірусу від людини до людини

Очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреісус заявив, що за межами Китаю було зафіксовано 92 випадки передачі коронавірусу від людини до людини.

Про це повідомив керівник ВООЗ на брифінгу.

"Наразі зафіксовано 92 випадки передачі вірусу від людини до людини за межами Китаю", - сказав голова ВООЗ.

Гебреісус додав, що станом на зараз ВООЗ не має достатньо даних щодо рівня захворюваності за межами Китаю, щоб зробити порівняльний аналіз смертності від коронавірусу у різних країнах.

Як повідомлялося, станом на 18 лютого 2020 року у світі зареєстровано 73 335 лабораторно підтверджених випадків зараження вірусом COVID-19, зокрема, із зазначених, 1873 летальні. Одужали 12 842 людини.

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