ЄС виділив мільйон євро на боротьбу із сараною в Африці

Європейський Союз оголосив про виділення 1 мільйона євро для підтримки міжнародних зусиль у подоланні пошесті пустельної сарани у країнах Східної Африки.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

"Хмари сарани спричиняють справжнє гуманітарне лихо, знищуючи врожай та пасовища. Це потребує швидких дій. Наша допомога буде спрямована фермерам і пастухам, які опинилися перед загрозою втрати засобів до існування. Ми маємо зупинити цю ситуацію, поки вона не уразила ширший регіон", - зауважив єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич.

Раніше ООН заявила, що найбільша за багато десятиліть пошесть сарани може спричинити руйнівні наслідки для продовольчої безпеки країн Східної Африки.

Сарана є ненажерливим шкідником, який протягом доби може долати відстань до 150 кілометрів. "Типова" хмара сарани налічує 150 мільйонів комах на один квадратний кілометр, які кожного дня споживають врожай та рослини, обсяг яких є еквівалентним продовольству для 35 тисяч людей.

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