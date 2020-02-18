У Британії проводять евакуацію через загрозу нових повеней

У Великій Британії у вівторок розпочалась евакуація у зв'язку з загрозою повеней, пов'язаною зі штормом "Денніс", що вирує з суботи.

Про це повідомляє BBC.

"Триває евакуація через паводок на річці Северн у графстві Шропшир на тлі попереджень про паводки в усіх частинах Великої Британії", - йдеться у повідомленні.

У Британії продовжують діяти понад 200 попереджень про паводки, включаючи 10, позначених як "небезпечні для життя".

Серед найбільш постраждалих районів - південь Вельсу та графства Англії: Герефордшир, Вустершир й Шропшир.

За даними агентства з охорони довкілля, понад 400 будинків та підприємств по всій країні затоплені, але їх кількість, ймовірно, зросте.

Наразі діє вісім суворих попереджень про паводки в Англії та два у Вельсі, що охоплюють річки Лугг, Северн, Ві та Трент. На території Шотландії немає попереджень.

Подальші опади очікуються цього тижня у різних частинах Великої Британії, повідомляє британська поліція.

Як повідомляв Укрінформ, щонайменше чотири людини загинули унаслідок потужного шторму "Денніс" у Великій Британії.

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