У Фінляндії готові розглянути запровадження призову для жінок

Міністерство оборони Фінляндії готове розглянути введення призову на строкову військову службу для жінок.

Про це повідомляє Yle з посиланням на міністра оборони країни Антті Кайкконена.

"Варто розглянути питання. В ході призову можна було б розповісти про можливості, які служба в армії пропонує. Заодно можна було б перевірити, чи все в порядку у молодих людей і при потребі порадити, куди можна звернутися за допомогою", - заявив міністр, говорячи про можливості жіночої служби в армії.

Парламентська робоча група за участю всіх партій скоро розпочне підготовку до реформи оборонних сил. Кайкконен сподівається, що робоча група обговорить питання про ведення призову для жінок.

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Також Союз резервістів підтримує пропозицію. Другий голова спілки Терхі Хакола зазначає, що в Фінляндії багато жінок, які могли б стати чудовими солдатами. Однак вони не обов'язково мають зосереджуватися на тих же сферах, що й чоловіки. Особливості ведення війни в сучасному світі передбачають нові навички.

У разі необхідності Фінляндія може активізувати 280 000 військовослужбовців, з яких понад 56% – резервісти.

Нагадаємо: військову службу у Фінляндії щорічно проходить 20 000 осіб, серед них близько тисячі жінок.