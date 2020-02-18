У Фінляндії готові розглянути запровадження призову для жінок
Про це повідомляє Yle з посиланням на міністра оборони країни Антті Кайкконена.
"Варто розглянути питання. В ході призову можна було б розповісти про можливості, які служба в армії пропонує. Заодно можна було б перевірити, чи все в порядку у молодих людей і при потребі порадити, куди можна звернутися за допомогою", - заявив міністр, говорячи про можливості жіночої служби в армії.
Парламентська робоча група за участю всіх партій скоро розпочне підготовку до реформи оборонних сил. Кайкконен сподівається, що робоча група обговорить питання про ведення призову для жінок.
Також Союз резервістів підтримує пропозицію. Другий голова спілки Терхі Хакола зазначає, що в Фінляндії багато жінок, які могли б стати чудовими солдатами. Однак вони не обов'язково мають зосереджуватися на тих же сферах, що й чоловіки. Особливості ведення війни в сучасному світі передбачають нові навички.
У разі необхідності Фінляндія може активізувати 280 000 військовослужбовців, з яких понад 56% – резервісти.
Нагадаємо: військову службу у Фінляндії щорічно проходить 20 000 осіб, серед них близько тисячі жінок.