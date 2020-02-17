Чеський прем'єр не говорив про плани придбати в Україні землю — МЗС

Прем'єр Чеської Республіки Андрій Бабіш не порушував питання про те, щоб придбати для свого бізнесу землю в Україні.

Про це сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко чеському виданню Respekt.

"Відповідь - "ні"... Ваш прем’єр ніколи не порушував таке питання", - заявив Пристайко на питання чи говорив він з Бабішем, який має інтереси приватного бізнесу в Україні, про те, що глава уряду хоче придбати великі площі сільськогосподарських земель.

При цьому міністр нагадав, що в Україні заборонено іноземцям та іноземним компаніям купувати землю.

На зауваження, що це легко змінити, а оренда землі через посередників є поширеною практикою, Пристайко поінформував про плани провести упродовж 5 років референдум щодо цього "делікатного питання", адже "відношення до землі в Україні дуже сильне".

"Якщо ж Бабіш як приватний підприємець захоче інвестувати в Україну, йому будуть раді", - сказав глава МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, 65-річний Андрій Бабіш є другим найбагатшим чоловіком у Чехії. Основна сфера його бізнесу пов’язана з аграрним сектором. Володіє транснаціональним холдингом Agrofert, з яким пов’язана гучна справа про ніби нецільове використання грошей ЄС.