В Еміратах дозволили запуск першої в арабському світі атомної електростанції

Уряд Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) видав ліцензію на запуск першої в арабському світі АЕС.

Про це повідомляє AFP.

"З видачею ліцензії на будівництво першого підприємства (АЕС - ред.) в Барака сьогодні починається новий етап нашої подорожі до розвитку мирної ядерної енергетики... Готуючись забезпечувати наші потреби на найближчі 50 років, ми повинні пам'ятати, що головне наше багатство - талант співгромадян", - написав наслідний принц Абу Дабі Мохаммед Бінь Заїд Аль Нахайян у Twitter.

Як зазначається, АЕС "Барака" розташована на західному узбережжі Перської затоки.

Планувалося, що станція запрацює у 2017 році, однак введення її в експлуатацію постійно відкладалося. Чиновники пояснювали це вимогами безпеки та регулювання.

Представник ОАЕ в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) Хамад аль-Каабі заявив на пресконференції у понеділок, що національний ядерний регулятор “дав зелене світло” першому з чотирьох реакторів АЕС.

У січні 2020 року влада ОАЕ повідомляла, що станція має запрацювати вже за кілька місяців.

Коли АЕС повністю запрацює, чотири реактори вироблятимуть 5600 мегават електроенергії, що становить близько 25 відсотків потреб країни.

Спорудженням енергооб'єкта займається спеціально створений для цього консорціум за участі південнокорейської компанії Korea Electric Power Corporation. Реалізація проєкту коштує 24,4 мільярда доларів США.