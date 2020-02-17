Єврокомісія заявляє, що ефективно стримує коронавірус

Кількість захворювань на коронавірус в Європі залишається на низькому рівні, тож це є свідченням того, що зусилля з локалізації хвороби є ефективними.

Про це 17 лютого під час брифінгу для преси у Брюсселі заявив речник Єврокомісії з питань громадського здоров’я та безпечності продуктів Стефан де Кеєрсмакер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ситуація не змінилася у порівнянні із попереднім тижнем, в тому сенсі, що кількість випадків захворювань в ЄС залишається низькою, тож ми маємо стабілізацію. Ми також знаємо, що рівень готовності до реагування в країнах-членах є дуже добрим", - зазначив речник.

Він нагадав, що під час Ради ЄС з питань охорони здоров’я, що відбулася минулого тижня, міністри на політичному рівні прийняли рішення щодо координації зусиль із боротьби з хворобою, у локалізації ймовірних загроз, заходах із запобігання та лікування.

"Єврокомісія уважно продовжує слідкувати за розвитком ситуації. У тому, що стосується обмежень на пересування – ситуація не змінилася. Зі сторони ВООЗ не було жодних закликів до обмеження пересування людей або навіть до зміну режиму в торгівлі. У тому, що стосується здійснення контролю на кордонах та в аеропортах, - ці елементи належать до компетенції країн-членів", - зауважив Стефан де Кеєрсмакер.

Як повідомлялося, в Європі на цей час зареєстровано близько 50 випадків захворювання на COVID-19. Першою жертвою хвороби у Європі став літній турист з Китаю, який помер в одній з лікарень Парижу.

Станом на ранок 17 лютого в світі зареєстровано 71 710 випадків COVID-19, з яких 1 775 - летальні. В Україні жодного випадку нового коронавірусу не зареєстровано.