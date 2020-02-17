У Британії виписали штраф за проросійську дискусію про Скрипалів на ТБ
Про це йдеться у рішенні, яке було оприлюднене на сайті регулятора.
“Ofcom отштрафував на 20 тисяч фунтів стерлінгів Baltic Media Alliance Limited щодо надання порушення мовлення з боку “НТВ-Мир Балтия” ”, - йдеться у рішенні.
2 квітня 2018 року Baltic Media Alliance Limited транслювала програму новин Today, частиною якої була дискусія про ситуацію з отруєнням Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері 4 березня 2018 року. Регулятор, зокрема, зауважує, що під час дискусії була представлена переважно російська версія подій, отже були порушені стандарти неупередженості та правила Кодексу телекомунікаційного мовлення британського регулятора.
"НТВ Мир" і його філіали можуть передавати програми з Росії в межах Європейського Союзу завдяки ліцензіям Ofcom, що належать компанії Baltic Media Alliance Ltd, зареєстрованої за адресою в центрі Лондона.
Як повідомлялося, 4 березня 2018 року ексофіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені непритомними в британському Солсбері й госпіталізовані з отруєнням невідомою речовиною. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пізніше заявила, що Скрипалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок" (А-234), розробленою в СРСР.
Лондон назвав виконавцями замаху на Скрипалів російських громадян Олександра Петрова і Руслана Боширова, які за твердженням британських спецслужб, є агентами ГРУ. Пізніше ЗМІ повідомили, що під іменами Боширова і Петрова маскуються співробітники ГРУ Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін.