Ліки проти малярії та Еболи ефективні у боротьбі з коронавірусом
Про це повідомляє китайський урядовий портал China.org.cn.
“В ході експериментів in vitro з хлорохінфосфатом, який є препаратом проти малярії та багато років використовується, стало зрозуміло, що він може ефективно стримувати розвиток інфекції нового коронавірусу”, - йдеться у повідомленні.
Нині препарат проходить клінічні випробування у понад 10 лікарнях Пекіна й Гуандуня, де знаходяться понад 100 пацієнтів.
Інший препарат фавіпіравір (для лікування грипу) випробовували на 70 пацієнтах у Шеньчжені, провінція Гуандун на півдні Китаю.
Згідно з початковими результатами дослідження, медпрепарат показав відносно очевидну ефективність та низькі побічні реакції.
Третій препарат ремдесівір, який був розроблений для боротьби з Еболою, також показав досить гарну противірусну активність проти нового коронавірусу на клітинному рівні.
Цей препарат також вже отримав дозвіл на випробовування у 10 лікарнях, які знаходяться в епіцентрі коронавірусу в Ухані.
Як повідомлялося, станом на ранок 17 лютого у світі зареєстровано 71 710 випадків захворювання коронавірусом (COVID-19), з яких 1 775 - летальні. В Україні жодного випадку нового коронавірусу не зареєстровано.
Фото: АА